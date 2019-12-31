Лещенко объяснил, почему «Голубые огоньки» не исчезнут с экранов

Певец Лев Лещенко заявил, что в ближайшем будущем «Голубые огоньки» не исчезнут с экранов телевизоров. Прежде всего потому, что такой формат по-прежнему пользуется любовью у зрителей.

При этом музыкант заметил, что «Голубые огоньки» за последние десятилетия претерпели серьезные изменения. Они теперь не снимаются, как раньше в едином пространстве и в единое время. Используются новые приемы и технологии. Съемки происходят на разных площадках. Идет обыгрывание разных ситуаций.

Как считает Лев Лещенко, у каждого центрального канала есть свой подход к новогодним огонькам. Повторяться никто не хочет. Руководители телеканалов изучают интересы зрителей. Отсюда уже идет создание продукта, который затем будет показан в новогоднюю ночь на всю страну.

Самому певцу по душе участие в съемках новогодних огоньков. Причем ему особенно нравится, когда они проходят на улице. Лещенко рад, что сегодня графики работы с артистами стали более гибкими. Уже не надо, как раньше, сидеть в единой студии и на протяжении долгого времени создавать атмосферу праздника. Раньше, как он считает, работать для «Голубых огоньков» было намного тяжелее, чем сейчас, сообщает портал Ura.ru.