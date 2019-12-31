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Продолжение истории: в Сеть попал сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Мир магии вновь столкнется с Волан-де-Мортом.

Продолжение истории: в Сеть попал сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Гарри Поттер. Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net

Издание We Got This Covered поделилось отличными предновогодними новостями со всеми поклонниками Гарри Поттера. Подробности следующего фильма о мире волшебников уже доступны. По словам источников, картина станет продолжением истории Гарри Поттера и Волан-де-Морта, только на сей раз роль главного злодея займет его дочь.

Действие фильма начнется спустя 20 лет после «Даров смерти». В качестве главных героев выступят большинство уже знакомых зрителям актеров, а сценарий поможет написать сама Джоан Роулинг. По сюжету фильма, дочь Волан-де-Морта попытается каким-то образом воскресить своего отца.

А что самое главное — после выхода фильма и при его успехе, могут начаться съемки сериала о сыне Гарри Поттера, Альбусе Северусе. Компания Warner Bros надеется сделать этого персонажа таким же популярным, каким стал его отец.

Дата выхода картины, как и ее название, пока неизвестны.

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Гарри Поттерсюжетфильм
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Продолжение истории: в Сеть попал сюжет нового фильма о Гарри Поттере
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