НОВОСТИ

Дочь Рязанова раскрыла подробности выхода на экраны «Иронии судьбы, или С легким паром!»

По словам Ольги Рязановой, до ее отца доходили слухи, что ленту могут снять из-за пропаганды пьянства.

Дочь Рязанова раскрыла подробности выхода на экраны «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Дочь Рязанова высказалась о фильме "Ирония судьбы"/http://globallookpress.com/

Дочь режиссера Эльдара Рязанова Ольга в социальной сети Фейсбук раскрыла любопытные детали выхода на экраны фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», который снял ее отец. Напомним, что впервые ленту показали на советских экранах в первый день 1976 года.

Как сказала Ольга Рязанова, Эльдар Александрович полностью закончил работу над картиной летом 1975 года. В последующие полгода до него часто доносились слухи, что фильм могут снять с показа из-за пропаганды пьянства. В соцсетях многие пользователи как раз стали спорить, были ли на самом деле пьяны герои ленты во время знаменитой сцены в бане.

В итоге, как отметила Ольга, Эльдар Рязанов подготовил вступительное слово к картине. Таким образом он постарался смягчить негативное впечатление от пьянства. Впрочем, это вступление позже пришлось переписывать. Режиссер назвал фильм «рождественской сказкой для взрослых». Это была идеологическая ошибка. Дело в том, что в религиозные праздники в Советском Союзе не отмечались.

Кстати, пользователи также развернули дискуссию на тему возможного секса у Ипполита и Нади. Часть россиян напомнили, что женщина «встречалась с женатым» по два раза в неделю в течение пяти лет. Кроме того, она подарила Ипполиту на праздник электробритву. Противники близких отношений пары утверждали, что Надя стеснялась переодеваться при Ипполите. На этот счет своего мнения дочь Эльдара Рязанова не высказала.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Новости googleОльга РязановаФильм "Ирония судьбы"Эльдар Рязанов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Рязанова раскрыла подробности выхода на экраны «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Интересно?
Поделись с друзьями: