Дочь Рязанова раскрыла подробности выхода на экраны «Иронии судьбы, или С легким паром!»

По словам Ольги Рязановой, до ее отца доходили слухи, что ленту могут снять из-за пропаганды пьянства.

Дочь режиссера Эльдара Рязанова Ольга в социальной сети Фейсбук раскрыла любопытные детали выхода на экраны фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», который снял ее отец. Напомним, что впервые ленту показали на советских экранах в первый день 1976 года.

Как сказала Ольга Рязанова, Эльдар Александрович полностью закончил работу над картиной летом 1975 года. В последующие полгода до него часто доносились слухи, что фильм могут снять с показа из-за пропаганды пьянства. В соцсетях многие пользователи как раз стали спорить, были ли на самом деле пьяны герои ленты во время знаменитой сцены в бане.

В итоге, как отметила Ольга, Эльдар Рязанов подготовил вступительное слово к картине. Таким образом он постарался смягчить негативное впечатление от пьянства. Впрочем, это вступление позже пришлось переписывать. Режиссер назвал фильм «рождественской сказкой для взрослых». Это была идеологическая ошибка. Дело в том, что в религиозные праздники в Советском Союзе не отмечались.

Кстати, пользователи также развернули дискуссию на тему возможного секса у Ипполита и Нади. Часть россиян напомнили, что женщина «встречалась с женатым» по два раза в неделю в течение пяти лет. Кроме того, она подарила Ипполиту на праздник электробритву. Противники близких отношений пары утверждали, что Надя стеснялась переодеваться при Ипполите. На этот счет своего мнения дочь Эльдара Рязанова не высказала.