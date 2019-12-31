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Двухлетней дочке Пелагеи и Телегина сделали аквагрим на новогодней елке

33-летняя певица осталась довольна работой визажистов, по достоинству оценив перевоплощение Таисии в маленького тигренка.

Двухлетней дочке Пелагеи и Телегина сделали аквагрим на новогодней елке
Пелагея (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вместе с двухлетней дочкой Таисией наставница восьмого сезона вокального проекта «Голос. Дети» побывала на новогодней елке. Экс-возлюбленная Ивана Телегина осталась довольна перевоплощением малышки, после того, как с Тасей поработали визажисты. Малышка предстала в образе тигренка с аквагримом на лице.

«Ой, какой будет волшебный тигренок! Рычать тут надо… Тася, нужно рычать», — подсказывала дочери Пелагея.

Помимо того, что артистка опубликовала в Instagram свежий видеоролик, состоящий из нарезки понравившихся ей кадров с двухлетней дочкой, она также поздравила поклонников и близких друзей с наступающим Новым годом.

«Пусть никакие проблемы не омрачат ваше желание мечтать и смотреть в будущее с надеждой!» — добавила Пелагея, пожелав, чтобы каждый человек обрел свое счастье рядом с любимыми и родными.

Ранее певица подтвердила информацию о расставании с Иван Телегиным. Супруги поженились в 2016 году. Однако эти отношения были недолгими, брак Пелагеи продлился всего три года. Еще до наступления новогодних праздников артистка рассказала поклонникам о том, что они с мужем приняли решение разойтись.

Однако этот факт, по мнению певицы, никак не отразится на их общем ребенке. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» уточнила, что абсолютно не жалеет о том, что когда-то связала жизнь с Телегиным. Ведь благодаря этому у нее появилась дочь Таисия.

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Двухлетней дочке Пелагеи и Телегина сделали аквагрим на новогодней елке
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