«Не понимаю, почему все стараются ее уколоть»: Дубцова высказалась о творчестве Бузовой

По словам певицы, Оля – прекрасный человек, которого она любит и уважает.

Певица Ирина Дубцова заявила, что с радостью делится своими написанными песнями со звездами отечественной эстрады. В том числе и с Ольгой Бузовой, чье творчество крайне неоднозначно. Многие считают, что у исполнительницы и ведущей проекта «Дом-2» нет голоса.

По словам Дубцовой, Ольгу она любит и уважает. Она – прекрасный человек. «Не понимаю, почему ее всегда стараются уколоть. Ведь любое творчество имеет право на существование», — заявила Ирина Дубцова.

Как отметила победительница проекта «Фабрика звезд», однажды Полина Гагарина спросила ее — не жалко ли ей отдавать свои песни другим артистам. Сама Дубцова считает, что для автора лучшая награда, когда его песни пользуются популярностью и спросом.

При этом Дубцова отметила, что пишет постоянно. Разговоры, что она отнимает сама у себя последний кусок хлеба, беспочвенны. Дубцова добавила, что никогда не вымучивает из себя композиции. Порой в гармонии и тишине рождаются отличные хиты. В том числе и о несчастной любви, сообщает «Комсомольская правда».