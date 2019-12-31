Увы, не «Джокер»: Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме

Издание Filmtotaal сообщило о том, что Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме. К сожалению для поклонников комиксов DC и картины «Джокер», это явно будет не продолжение истории о безумном клоуне.

Актеры Хоакин Феникс и Мадс Миккельсен исполнят роли в новом фильме режиссера драмы «Курск» Томаса Винтерберга. Название фильма, а также жанр пока не раскрываются, однако уже известно, что наши герои исполнят роли братьев.

Режиссер Томас Винтерберг известен как постановщик таких картин, как «Торжество» и «Курск». Деталей о новом фильме пока нет.

Тем временем режиссер картины «Джокер» Тодд Филлипс в своем интервью изданию Variety рассказал о том, когда стоит ждать продолжение картины. Спойлер: можете расслабиться, новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена, более того, далеко не факт, что именно Хоакин Феникс вновь примерит на себя грим злодея с запоминающимся смехом.