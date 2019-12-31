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Увы, не «Джокер»: Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме

Актер сыграет в новой работе Томаса Винтерберга.

Увы, не «Джокер»: Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
Хоакин Феникс. Фото: Mayer/face to face

Издание Filmtotaal сообщило о том, что Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме. К сожалению для поклонников комиксов DC и картины «Джокер», это явно будет не продолжение истории о безумном клоуне.

Актеры Хоакин Феникс и Мадс Миккельсен исполнят роли в новом фильме режиссера драмы «Курск» Томаса Винтерберга. Название фильма, а также жанр пока не раскрываются, однако уже известно, что наши герои исполнят роли братьев.

Режиссер Томас Винтерберг известен как постановщик таких картин, как «Торжество» и «Курск». Деталей о новом фильме пока нет.

Тем временем режиссер картины «Джокер» Тодд Филлипс в своем интервью изданию Variety рассказал о том, когда стоит ждать продолжение картины. Спойлер: можете расслабиться, новая часть о безумном клоуне еще даже не утверждена, более того, далеко не факт, что именно Хоакин Феникс вновь примерит на себя грим злодея с запоминающимся смехом.

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Тэги:

Мадс МиккельсенТомас ВинтербергфильмХоакин Феникс
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Увы, не «Джокер»: Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме
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