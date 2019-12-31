В объятиях мужа: Высоцкая поделилась фото с 82-летним Кончаловским

46-летняя Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram романтический черно-белый снимок, на котором запечатлена в объятиях мужа. Актриса не скрывает, что очень привязана к 82-летнему Кончаловскому. В одном из интервью знаменитость призналась, что в свое время Андрей оказалась значительное влияние на становление ее характера и мировосприятия в целом. В браке с режиссером Юлия родила двоих детей: дочку Марию и сыну Петра.

В студии ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале муж Высоцкой рассказал о том, как его супруга получила крошечную роль в его новой картине «Грех». Как выяснилось, Юлия приехала к мужу в киноэкспедицию. Именно тогда Андрей Сергеевич предложил жене принять участие в съемках. По словам режиссера, любимая женщина должна быть в кадре. Так Высоцкая получила эпизодическую роль без слов.

На личной страничке в Instagram телеведущая обратилась к верным почитателям и близким друзьям, поздравив их с наступающим Новым годом.

«С наступающим Новым годом! С утра будет выпечка, утки, майонез! Поэтому не до Instagram. 2019 был… оставил ощущение», — отметила Юлия.

Сама Высоцкая призналась, что всегда подает к столу только свежеприготовленные блюда, никогда не оставляя в холодильнике недоеденную за ужином или обедом еду. Телеведущая любит проводить время на кухне, принимать гостей. К подобным мероприятиям Юлия готовится на протяжении всего дня, устраивая в доме настоящий переполох. И все из-за собственного перфекционизма.