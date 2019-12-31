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Иван Охлобыстин объяснил, почему никогда не будет смотреть «Текст»

По словам актера, он не хочет разочаровываться.

Иван Охлобыстин объяснил, почему никогда не будет смотреть «Текст»
Охлобыстин не будет смотреть фильм "Текст"/http://globallookpress.com/

Актер Иван Охлобыстин на шоу «Морозова Х3» объяснил, почему он не собирается смотреть нашумевший фильм «Текст».

Напомним, что после выхода картины разгорелся скандал вокруг личности актрисы Кристины Асмус, которая снялась в откровенной сцене. В Сети началась самая настоящая травля талантливой актрисы. Некоторые россияне даже стали требовать, чтобы режиссеры больше не приглашали актрису на роли.

По словам Охлобыстина, скандал вокруг картины был спровоцирован продюсерами, чтобы поднять к фильму зрительский интерес. Шумиха, которая не утихала целый месяц, помогла продюсерам неплохо заработать на фильме. Сам он считает, что фильм – «никакой». Охлобыстин заверил, что сам данную картину никогда смотреть не станет, чтобы не разочаровываться.

В то же время актер подчеркнул, что Кристина Асмус входит в круг его ближайшего общения, поэтому за нее он всегда будет стоять горой. «Она, дурочка, может быть принимала участие в том, чего не понимала», — заявил Охлобыстин.

В то же время Охлобыстин отметил, что в супруге юмориста Гарика Харламова нет гнили. Он помнит ее по съемкам в сериале «Интерны». Данная актриса ему нравится. Напомним, что фильм «Текст» стал одним из самых кассовых в этом году среди российских картин.

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Иван ОхлобыстинКристина АсмусНовости googleФильм "Текст"шоу "Морозова Х3"
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Иван Охлобыстин объяснил, почему никогда не будет смотреть «Текст»
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