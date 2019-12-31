Кудрявцева с мужем-хоккеистом приготовила подарки для годовалой дочки

Все коробки в красочной обертке супруги разложили под новогодней елкой, приготовив сюрприз для Машеньки.

Этот год был 48-летней Леры Кудрявцевой полон ярких событий. Все свободное от работы время — возлюбленная Игоря Макарова ведет на телеканале НТВ сразу две программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» — уделяла годовалой дочке Машеньке.

По словам знаменитости, с рождением наследницы она стала крайне редко появляться на вечеринках. Со всех праздников и юбилейных застолий светская львица спешит домой к семье. Кудрявцева успела отдать дочку в плавание. Кроме того, наследница Игоря Макарова посещает развивающие занятия для малышей.

Помимо радостных событий, в уходящем году Кудрявцева пережила и малоприятные моменты. Так, в декабре телеведущая рассказала о срочной госпитализации. Возлюбленная хоккеиста перенесла операцию. Пока Лера находилась в больнице под наблюдением врачей, за ее годовалой дочкой присматривали няни.

Несмотря на недавние события, Кудрявцева вовсю готовится к новогодним праздникам. Вместе с мужем телеведущая заготовила подарки для дочки. Все коробки в красочной обертке супруги разложили под новогодней елкой.

«Дома подарки для дочи под елкой», — подметила Лера.

Пока Кудрявцева находилась в больнице, ее навестили близкие друзья и коллеги. Сергей Лазарев и Тина Канделаки одними из первых пришли в палату к знаменитости. Певец подарил экс-возлюбленной букет цветов, пожелав Лере скорейшего выздоровления.