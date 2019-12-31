Съемки фильма «Майор Гром. Чумной Доктор» завершены

Представители компании Bubble Comics официально заявили об окончании съемок фильма «Майор Гром. Чумной Доктор». В честь этого события даже создали видеоролик о съемках нового боевика, который появится на экранах кинотеатров в 2020 году. Судя по информации из официального Instagram-аккаунта, над созданием картины трудилась команда из более чем 250 человек.

«Изначально этот ролик был создан исключительно для членов съемочной группы, но он так нам понравился, что мы решили поделиться им и с вами! Искренне надеемся, что вам он тоже понравится, и поздравляем всех с наступающими праздниками!» — написали представители Bubble Comics.

Напомним, сюжет фильма основан на первой сюжетной арке комикса «Майор Гром».