Бедрос Киркоров очаровал маму Стаса Михайлова на семейной вечеринке

Артист исполнил специально для нее трогательную песню.

Накануне Нового года Стас Михайлов собрал своих друзей в тесном кругу, получилась душевная вечеринка для своих. Катя Лель, оказавшаяся в числе приглашенных, показала в своем блоге, как отдыхает ее звездное окружение.

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Праздничный стол Михайловых радовал глаз своим убранством: он был украшен живыми цветами, хрустальными канделябрами и зажженными свечами, яркие разноцветные фрукты завершали картину.

В центре внимания в какой-то момент оказалась мама Стаса Людмила Михайлова. Бедрос Киркоров предложил своим родственникам – сыну Филиппу и сестре Мари — спеть для нее композицию «Мама».

«Эту песню пели все великие артисты и посвящали своим мамам», — сказал он.

Брат с сестрой очаровали гостей своим пением. Король российской эстрады, видимо, не совсем знающий слова, поддержал как смог – подпел в нескольких местах.

Напомним, накануне Мари Киркорова преобразилась в программе «Модный приговор». В финале шоу бывшая оперная певица вышла настоящий звездой. Правда, на новогодней вечеринке у Михайловых она почему-то опять появилась в своем привычном виде.