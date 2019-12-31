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Бедрос Киркоров очаровал маму Стаса Михайлова на семейной вечеринке

Артист исполнил специально для нее трогательную песню.

Бедрос Киркоров очаровал маму Стаса Михайлова на семейной вечеринке
Бедрос Киркоров. Кадр из программы "Модный приговор"

Накануне Нового года Стас Михайлов собрал своих друзей в тесном кругу, получилась душевная вечеринка для своих. Катя Лель, оказавшаяся в числе приглашенных, показала в своем блоге, как отдыхает ее звездное окружение.

Праздничный стол Михайловых радовал глаз своим убранством: он был украшен живыми цветами, хрустальными канделябрами и зажженными свечами, яркие разноцветные фрукты завершали картину.

В центре внимания в какой-то момент оказалась мама Стаса Людмила Михайлова. Бедрос Киркоров предложил своим родственникам – сыну Филиппу и сестре Мари — спеть для нее композицию «Мама».

«Эту песню пели все великие артисты и посвящали своим мамам», — сказал он.

Брат с сестрой очаровали гостей своим пением. Король российской эстрады, видимо, не совсем знающий слова, поддержал как смог – подпел в нескольких местах.

Напомним, накануне Мари Киркорова преобразилась в программе «Модный приговор». В финале шоу бывшая оперная певица вышла настоящий звездой. Правда, на новогодней вечеринке у Михайловых она почему-то опять появилась в своем привычном виде.

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Бедрос КиркоровКатя ЛельСтас МихайловФилипп Киркоров
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Бедрос Киркоров очаровал маму Стаса Михайлова на семейной вечеринке
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