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«Мой аккаунт закрыли»: Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств

Пользователи сервиса решили, что актриса не настоящая.

«Мой аккаунт закрыли»: Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
Шэрон Стоун. Фото: Britta Pedersen/dpa

Шэрон Стоун не везет в любви: на старости лет одна из самых сексуальных актрис начала 90-х решила зарегистрироваться в приложении для знакомств. И так как врать женщина не любит, то и с именем решила не мудрить, а просто написала как есть — Шэрон Стоун.

Как оказалось, это было не лучшее решение, после того как женщина несколько раз написала незнакомым мужчинам, те решили не ловить возможность пообщаться с актрисой, а просто пожаловались на поддельный аккаунт. Ну, действительно, кто может поверить, что звезда Голливуда будет искать счастье в приложении для общения? В итоге аккаунт актрисы был заблокирован.

«Сидела в приложении для знакомств и мой аккаунт закрыли. Какие-то пользователи пожаловались, что это на самом деле не я!» — со смехом рассказа Стоун своим подписчикам в Instagram.

Вскоре новость дошла до исполнительного директора компании, которая разработала приложение. Перед Шэрон извинились и вернули ей ее аккаунт, теперь актриса может продолжить свои знакомства.

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«Мой аккаунт закрыли»: Шэрон Стоун заблокировали в приложении для знакомств
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