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Анна Калашникова в королевском наряде поздравила всех с Новым годом

Певица и модель сказала много теплых слов в адрес читателей Teleprogramma.pro.

Анна Калашникова в королевском наряде поздравила всех с Новым годом
Анна Калашникова. Фото из личного архива.

Добрые слова в Новый год – это не просто дань традиции. Многие верят — чем больше теплых слов услышишь в свой адрес, тем успешнее будет твоя жизнь. Колумнистка Teleprogramma.pro, певица и модель Анна Калашникова записала специально для наших читателей видеопоздравление.

«Дорогие друзья! Я, Анна Калашникова, счастлива поздравить вас с наступающим Новым 2020 годом! Хочу пожелать вам тепла, всяческих успехов, крепкого здоровья и финансового благополучия. Будьте такими же стойкими, креативными и ловкими, как именинница этого года – Белая металлическая крыса! И она обязательно повернется к вам своей пушистой мордочкой. И поможет преодолеть все трудности, возникающие на пути!» — сказала звезда.

С наступающим Новым годом!

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Анна КалашниковаНовый годНовый год 2020
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Анна Калашникова в королевском наряде поздравила всех с Новым годом
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