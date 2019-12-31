Анна Калашникова в королевском наряде поздравила всех с Новым годом

Певица и модель сказала много теплых слов в адрес читателей Teleprogramma.pro.

Добрые слова в Новый год – это не просто дань традиции. Многие верят — чем больше теплых слов услышишь в свой адрес, тем успешнее будет твоя жизнь. Колумнистка Teleprogramma.pro, певица и модель Анна Калашникова записала специально для наших читателей видеопоздравление.

«Дорогие друзья! Я, Анна Калашникова, счастлива поздравить вас с наступающим Новым 2020 годом! Хочу пожелать вам тепла, всяческих успехов, крепкого здоровья и финансового благополучия. Будьте такими же стойкими, креативными и ловкими, как именинница этого года – Белая металлическая крыса! И она обязательно повернется к вам своей пушистой мордочкой. И поможет преодолеть все трудности, возникающие на пути!» — сказала звезда.

С наступающим Новым годом!