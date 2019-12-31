«Теперь у нас общая отметина»: Леонид Агутин набил татуировку

У звезд свои причуды, вот и Леонид Агутин решил удивить своих поклонников, когда в канун Нового года внезапно сделал себе татуировку. По словам музыканта, набить на руке слово Liberamento, что можно перевести на русский как свободно или откровенно, ему предложила дочь.

Более того, девушка не просто уговорила отца на татуировку, но и сделала себе точно такую же. Ну, почти, слова одинаковые, а вот шрифты выбраны разные. Теперь, как говорит Агутин, у него с дочкой общая метка, одна на двоих.

«Дочка предложила сделать вместе тату. Слово Liberamento. Как музыкальный термин, с итальянского переводится — играть свободно. Теперь у нас общая отметина», — рассказал Леонид в своем Instagram.

Некоторые комментаторы похвалили спонтанное решение звездных родственников, но отметили, что у дочки Леонида надпись смотрится лучше. Хотя кому-то показалось, что ей татуировку набил врач, настолько не читаемым получилось слово.