«Вы меня делаете, но не так!»: Людмила Гурченко не пускала Александра Пескова в свою гримерку

Пародист Александр Песков заявил, что у него одно время были очень непростые отношения с актрисой Людмилой Гурченко. Она даже отказывалась его впускать в свою гримерку перед концертами.

«Кричала: «Только не Пескова сюда!» Это было в концертном зале «Россия». Я спросил: «Людмила Марковна, а почему нет?». Она говорит: «Вы меня делаете, но не так!» — рассказал пародист.

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Впрочем, уже через неделю он сделал прекрасный номер с Гурченко. Теперь все свои программы он начинает именно с него. По словам Пескова, зрители всегда не могут усидеть на своих местах, когда видят этот номер. Он считает его одним из лучших своих произведений.

Также Александр Песков дал совет молодежи. Он считает, что самое главное для них – учиться, прежде всего, основам профессии. По его словам, человеку с дипломом намного проще устроиться на работу. Но необходимо не прожигать свою молодость в клубах.

Как сказал Песков, он обещал матери, что принесет и покажет диплом циркового училища. Слово в итоге он сдержал. Пусть и спустя двадцать лет. Выполнил он и наставление отца – стать известным артистом. Как считает актер, важно выполнять обещания, сообщает «Комсомольская правда».