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«Мне тяжело сдать экзамен»: Долина призналась, что является требовательным учителем

В 2016 году певица стала заведующей кафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.

«Мне тяжело сдать экзамен»: Долина призналась, что является требовательным учителем
Долина многого требует от своих студентов/http://globallookpress.com/

Певица Лариса Долина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей преподавательской деятельности. Как известно, в 2016 году певица стала заведующей кафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.

«Мне тяжело сдать экзамен. Я — жесткий преподаватель. От своих студентов требую многого», — заявила исполнительница.

По словам Долиной, для нее самое важное, чтобы студенты посещали занятия. В них она ценит прежде всего трудолюбие. Впрочем, она отметила, что почти все студенты выполняют ее требования. Есть несколько человек с ленцой, но она все время их подгоняет.

Кстати, в этом году певице удалось организовать концерт для любимых студентов, которые пели вместе со звездами отечественной эстрады. В гости к учащимся пришли, в частности, Алексей Чумаков, Александр Буйнов, Александр Панайотов. Выступление прошло в небольшом концертном зале университета.

Как отметила Лариса Долина, зал не смог вместить в себя всех желающих. По ее словам, люди сидели на ступеньках, а после каждой песни зрители взрывались аплодисментами. Любопытно, что, к примеру, Алексей Чумаков так разошелся во время выступления, что исполнил сразу 17 песен. Как отметила Долина, по сути, у Чумакова состоялся полноценный концерт.

Отметим, что Лариса Долина — одна из главных звезд отечественной эстрады. В этом году начался ее предъюбилейный тур по городам России. В следующем году она посетит Германию, США и Израиль. Завершится же все большим сольным концертом в столице. В следующем году звезде исполнится 65 лет. Кстати, именно Лариса Долина является крестной матерю двенадцатилетней Веры Алдониной, дочери скончавшейся в марте нынешнего года певицы Юлии Началовой. Не так давно Долина приходила на день рождения к Вере. Сейчас именно она стала одной из тех, кто взял на себя заботу о ребенке, оставшейся без любимой мамы.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Александр БуйновАлексей ЧумаковЛариса Долина
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«Мне тяжело сдать экзамен»: Долина призналась, что является требовательным учителем
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