Ярмольник после назначения Рыжакова ждет премьер и обновлений в «Современнике»

Известный актер и телеведущий заявил, что для театральной Москвы это очень важно.

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник в Instagram оценил назначение на должность художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова. Актер считает, что это совершенно правильное решение. Для него Рыжаков — один из самых удивительных и любимых режиссеров. Ярмольник уверен, что в жизни театра начнется новый этап.

«Я уверен, что в ближайшем будущем мы услышим о новых премьерах, об обновлениях в театре. Я несказанно рад за «Современник», я очень рад за Виктора Рыжакова. Для нашего круга, для театральной Москвы это чрезвычайно важно. Спасибо всем за такое решение», — сказал Леонид Ярмольник.

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Отметим, что несколько дней назад в Боткинской больнице столицы скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек. Ей было 86 лет. Она была похоронена на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с выдающимся режиссером пришли тысячи жителей столицы, многие известные актеры и режиссеры.

Добавим, что для многих артистов «Современника» смерть Волчек стала полной неожиданностью. Еще несколько дней назад она была на репетициях в родном театре.