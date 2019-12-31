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«Провокация»: Набиев заявил, что Меладзе пытается устранить его из «Голоса»

Музыкант остался в проекте благодаря Полине Гагариной и зрительскому голосованию.

«Провокация»: Набиев заявил, что Меладзе пытается устранить его из «Голоса»
Ив Набиев. Кадр из шоу "Голос"

Участник восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале Ив Набиев отреагировал на критику наставников Константина Меладзе и Сергея Шнурова.

В полуфинале конкурса певец выступил в неожиданном амплуа, спев композицию Валентины Толкуновой «Поговори со мною, мама». Привыкшие к надрывному исполнению Набиевым песен, некоторые наставники не оценили спокойный образ, созданный Ивом на сцене.

В частности, продюсер группы «ВИА Гра» Константин Меладзе счел, что Набиев несколько «не дотянул». А Сергею Шнурову не понравился внешний вид музыканта, он посчитал, что залихватские усы артиста были тут не кстати.

«Абсолютно не согласен с Константином Меладзе. На мой взгляд, все получилось и получилось предельно честно, его критику расцениваю как провокацию, дабы устранить во мне соперника. Категорически не согласен с придирками Шнурова. Следуя его логике, усатые люди вылупились из яйца и у них нет матери. И с костюмом, на мой взгляд все отлично», — написал Ив в своем блоге.

По словам музыканта, он появился на сцене таким, какой он есть — без театральных масок. Однако в финале артист решил все-таки выступить с чем-то более энергичным.

«Думаю, зрители соскучились по моим искровысекающим номерам, поэтому я обещаю — да возгорится пламя!» — сказал он в интервью Первому каналу.

Напомним, финалистами «Голоса» стали Аскер Бербеков, Антон Токарев, Ив Набиев и Арсен Мукенди. Итоговое шоу покажут 1 января в 21:35.

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«Провокация»: Набиев заявил, что Меладзе пытается устранить его из «Голоса»
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