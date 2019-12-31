«Провокация»: Набиев заявил, что Меладзе пытается устранить его из «Голоса»

Участник восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале Ив Набиев отреагировал на критику наставников Константина Меладзе и Сергея Шнурова.

В полуфинале конкурса певец выступил в неожиданном амплуа, спев композицию Валентины Толкуновой «Поговори со мною, мама». Привыкшие к надрывному исполнению Набиевым песен, некоторые наставники не оценили спокойный образ, созданный Ивом на сцене.

В частности, продюсер группы «ВИА Гра» Константин Меладзе счел, что Набиев несколько «не дотянул». А Сергею Шнурову не понравился внешний вид музыканта, он посчитал, что залихватские усы артиста были тут не кстати.

«Абсолютно не согласен с Константином Меладзе. На мой взгляд, все получилось и получилось предельно честно, его критику расцениваю как провокацию, дабы устранить во мне соперника. Категорически не согласен с придирками Шнурова. Следуя его логике, усатые люди вылупились из яйца и у них нет матери. И с костюмом, на мой взгляд все отлично», — написал Ив в своем блоге.

По словам музыканта, он появился на сцене таким, какой он есть — без театральных масок. Однако в финале артист решил все-таки выступить с чем-то более энергичным.

«Думаю, зрители соскучились по моим искровысекающим номерам, поэтому я обещаю — да возгорится пламя!» — сказал он в интервью Первому каналу.

Напомним, финалистами «Голоса» стали Аскер Бербеков, Антон Токарев, Ив Набиев и Арсен Мукенди. Итоговое шоу покажут 1 января в 21:35.