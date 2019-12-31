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Лариса Долина поделилась главными достижениями в уходящем году

У певицы с успехом проходит предъюбилейный тур по городам России и зарубежья.

Лариса Долина поделилась главными достижениями в уходящем году
Долина поделилась планами на будущее/http://globallookpress.com/

Певица Лариса Долина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, какими достижениями она гордится в уходящем году. По словам яркой исполнительницы, у нее с успехом проходит тур по городам России. В следующем году он продолжится. Долина посетит с выступлениями Германию, Израиль и США. Завершится же все большим сольным выступлением в России. Напомним, что в сентябре следующего года звезде отечественной эстрады исполнится 65 лет.

Кстати, к новогодним шоу звезда приготовила сюрприз для всех поклонников. Она записала свою новую песню «Мороз по коже». Ее для исполнительницы написал Дмитрий Фадеев. Композицию можно будет услышать и увидеть во многих новогодних шоу.

У Ларисы Долиной большие планы на следующий год. Она сыграет одну из главных ролей в мюзикле «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Долина призналась, что уже начала подготовку к выступлениям, так как роль отличается сложнейшими вокальными партиями.

Отметим, что ранее Долина исполняла не менее сложные вокальные партии в мюзиклах «Чикаго» и «Любовь и шпионаж». При этом она сказала, что работа в новом мюзикле намного ответственнее для нее. Ничего подобного по сложности, как она считает, за последние тридцать лет в ее жизни не было.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Дмитрий ФадеевЛариса ДолинаНовости google
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Лариса Долина поделилась главными достижениями в уходящем году
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