Лариса Долина поделилась главными достижениями в уходящем году

Певица Лариса Долина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, какими достижениями она гордится в уходящем году. По словам яркой исполнительницы, у нее с успехом проходит тур по городам России. В следующем году он продолжится. Долина посетит с выступлениями Германию, Израиль и США. Завершится же все большим сольным выступлением в России. Напомним, что в сентябре следующего года звезде отечественной эстрады исполнится 65 лет.

Кстати, к новогодним шоу звезда приготовила сюрприз для всех поклонников. Она записала свою новую песню «Мороз по коже». Ее для исполнительницы написал Дмитрий Фадеев. Композицию можно будет услышать и увидеть во многих новогодних шоу.

У Ларисы Долиной большие планы на следующий год. Она сыграет одну из главных ролей в мюзикле «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Долина призналась, что уже начала подготовку к выступлениям, так как роль отличается сложнейшими вокальными партиями.

Отметим, что ранее Долина исполняла не менее сложные вокальные партии в мюзиклах «Чикаго» и «Любовь и шпионаж». При этом она сказала, что работа в новом мюзикле намного ответственнее для нее. Ничего подобного по сложности, как она считает, за последние тридцать лет в ее жизни не было.