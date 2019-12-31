Инна Михайлова устроила фотосессию с тремя дочками от разных мужей

Супруга музыканта Стаса Михайлова Инна в Instagram разместила серию трогательных снимков, на которых три ее дочери. На фотографиях многодетная мама позирует со своими девочками около новогодней елочки. Снимки получились очень красивыми, жизнерадостными и душевными.

Напомним, что до Стаса Михайлова Инна была замужем за известным футболистом Андреем Канчельскисом. От него у нее двое детей. Андрей, который родился в 1993 году, и Ева. Девушке в этом году исполнилось двадцать лет. Она выросла настоящей русской красавицей.

От брака со Стасом Михайловым у Инны две дочери. Иванне в этом году исполнилось десять лет, а Марии семь. Многодетная мама безумно счастлива в браке с музыкантом.

Ранее Стас Михайлов в программе Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказывал, что они встретились Инной в очень непростой период его жизни. Он был беден и совсем еще не знаменит. Михайлов очень благодарен супруге, которая в тот период жизни поверила в него. Своим успехам, как считает певец, он во многом обязан любящей супруге, которая сейчас часто гастролирует вместе с ним.