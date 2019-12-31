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«Что Ленина из Мавзолея вынести»: директор Ротару заступился за Пугачеву

Примадонну ранее раскритиковал Сергей Соседов.

«Что Ленина из Мавзолея вынести»: директор Ротару заступился за Пугачеву
Алла Пугачева. Фото Global look press.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров неожиданно заступился за Аллу Пугачеву, которую недавно раскритиковал Сергей Соседов. По его мнению, артистам нужно вовремя уходить со сцены, смотреть же на Примадонну, которая «еле дышит» уже неприятно.

Отметим, что певица некогда отказала музыкальному критику в интервью. И, вполне возможно, подобные речи являются лишь следствием затаенной обиды.

Директора Ротару удивили слова деятеля искусств. Лавров заметил, что во всем мире музыкантов ценят в любом возрасте и в любой физической форме. Он вспомнил концерты Эннио Морриконе, который тоже не раз прощался со сценой, но периодически позволяет себе выступить с концертами. Его всегда публика встречает с восторгом и никто не критикует его за старческие движения.

«И когда видишь Пугачеву, понимаешь, что она сделала музыкальную культуру нашей страны. И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала стадионы. Запретить этим великим женщинам петь, это тоже самое, что Ленина из Мавзолея вынести», — процитировал Сергея Лаврова сайт КП.

Директор назвал Ротару и Пугачеву символами постсоветского пространства, для которых возраст уже не имеет значения. Деятель отметил, что их песни слушают не только пожилые люди, но и молодежь, поэтому певиц рано списывать в утиль.

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«Что Ленина из Мавзолея вынести»: директор Ротару заступился за Пугачеву
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