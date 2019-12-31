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«Погань всякая»: Солнцев, защищая Водонаеву, оскорбил Охлобыстина

Экс-участник «Дома 2», как и его коллега, уверен, что рожать в России не стоит.

«Погань всякая»: Солнцев, защищая Водонаеву, оскорбил Охлобыстина
Рустам Солнцев. Фото Global look press

Рустам Солнцев встал на защиту Алены Водонаевой, вступившей в перепалку с Иваном Охлобыстиным.

Ранее экс-участница «Дома 2» выступила с заявлением, что рожать для «нищей» России двух и более детей не стоит. За что получила порцию смелой критики от многодетного отца и актера Ивана Охлобыстина, который сравнил девушку с женщинами легкого поведения и предложил ввести цензуру на лиц, которые претендуют на роль телеведущих.

Далее последовала словесная перепалка между Аленой и Иваном в Сети, которые не стеснялись в выражениях и отвешивали в адрес друг друга сильнейшие эпитеты.

Неожиданно к этому спору подключился Рустам Солнцев, который не смог спокойно взирать на то, как обличают его бывшую коллегу Алену Водонаеву. Он полностью поддержал девушку, согласившись, что в нашей стране не стоит рожать двух и более детей. Иначе – семью будет ждать прозябание.

«Так мы живем. Погань всякая давай ее оскорблять (Водонаеву, — прим. автора). Многодетный бездарный артист, снимающийся во всяком дерьме, для того, чтобы прокормить свою ораву», — охарактеризовал он Ивана Охлобыстина в своем блоге.

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Алена ВодонаеваИван ОхлобыстинРустам Солнцев
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«Погань всякая»: Солнцев, защищая Водонаеву, оскорбил Охлобыстина
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