Лариса Долина проговорилась, что дочь переехала жить к ней

Певица Лариса Долина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, с кем встретит Новый год. «У нас будет очень дружная и большая компания. Слава и Лада Фетисовы, Игорь Бутман, его брат Олег. Конечно, внучка и дочка будут со мной. Мы с ними вместе все праздники отмечаем», — заявила Лариса Долина.

По словам исполнительницы, она сделает небольшой концерт для всех присутствующих. Что касается праздничного стола, то на нем будут блюда, которые приготовит ее дочь Ангелина Миончинская.

«У меня дочь очень вкусно готовит. Я хочу уже кафе открыть. Она у меня смотрит передачи про еду и все впитывает. У нее побольше, чем у меня свободного времени. Ангелина готовит вкусно и профессионально. Я доверяю ей полностью весь стол. Она очень любит работать, не ленивая. Кстати, сейчас она живет с внучкой у меня», — проговорилась Лариса Долина, при этом, правда, не уточнив, с чем это связано.

Много времени с исполнительницей приводит и внучка Саша. Ей сейчас восемь лет. «Саша верит в Деда Мороза. Написала письмо. Скрывает его тщательно. Мне не показывает. Саша у нас поет. Мы с ней два дуэта уже записали. Я для нее бабушка-подружка. Времени, правда, заниматься с ней вокалом пока нет. Она ходит в школу, где преподают джазовую импровизацию, актёрское мастерство. У Саши просто прекрасная память. Думаю, что у нее большое будущее», — сказала Лариса Долина.