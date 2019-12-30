«Не представляю, что будет»: Кожевникова встревожила поклонников намеком на болезнь

Что конкретно случилось с актрисой, она пока не раскрывает.

Актриса Мария Кожевникова взволновала поклонников тревожным постом. Вечером 30 декабря звезда «Универа» опубликовала в Instagram грустную фотографию, намекнув, что ей сейчас плохо.

«Уже второй год подряд декабрь мне подкидывает испытания. В прошлом году я с капельницей встречала Новый год, в этом даже вообще пока не представляю, что будет. Надеюсь, справимся, и я все вам расскажу. Сейчас даже нет сил написать пост», — поделилась мыслями 35-летняя актриса и мама троих детей.

В при этом в сториз за пару часов до тревожного сообщения актриса спокойно рекламировала крем и ледовое шоу.

Напомним, в канун прошлого Нового года Кожевникова и ее младший сын Василий подхватили ротовирусную инфекцию. Бой курантов звезда встречала под капельницей. За время предновогодних съемок организм женщины ослаб, и иммунитет дал сбой. Она очень тяжело перенесла ту болезнь, но волновалась больше не за себя, а за ребенка. Неужели сейчас ее повторно сразила та же хворь?