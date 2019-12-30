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«Говорит, мне до певицы как до луны»: дочь Серова не впечатлила отца вокалом

26-летняя Мишель мечтала спеть с именитым отцом в дуэте.

«Говорит, мне до певицы как до луны»: дочь Серова не впечатлила отца вокалом
Александр Серов (Фото: Globallookpress.com)

26-летняя Мишель Серова в интервью программе «Ты не поверишь!» рассказала о взаимоотношениях с отцом. Как выяснилось, девушка мечтала записать совместную композицию с именитым родителем, спев с Александром Николаевичем в дуэте. Однако планам знаменитости не суждено было сбыться. Народный артист России критически отнесся к задумке наследнице, заявив, что Мишель не впечатлила его вокалом.

«Папа говорит, что мне до певицы как до луны», — сетует дочь Серова.

По словам Мишель, отец считает, что она слишком мало времени уделяет занятием по пению, пренебрегая уроками. Наследница эстрадного исполнителя стала больше посвящать себя избраннику. Не так давно артистка вышла замуж. Серов хоть и не стал препятствовать этой свадьбе, однако новоиспеченного зятя принял довольно холодно и отстранено. Дочка певца уточнила, что когда возлюбленный только пришел к ним в дом для того, чтобы сделать официальное предложение руки и сердца, ее отец сразу насторожился. Александр Николаевич со всей серьезностью отнесся к новым серьезным отношениям наследницы. И даже проявил характер — был суров к Роману (муж Мишель, — Прим. ред.), утверждала дочь музыканта.

Сейчас девушку обеспечивает ее избранник. Отец Мишель финансово ей не помогает. При этом наследница певца уточнила, что будет рада тому, если родитель захочет ее как-то поддержать.

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«Говорит, мне до певицы как до луны»: дочь Серова не впечатлила отца вокалом
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