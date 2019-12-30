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«Я была им очарована»: Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным

Певица призналась, что ее нисколько не смущала значительная разница в возрасте. Александр был старше девушки на 21 год.

«Я была им очарована»: Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Юлия Михальчик (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью 34-летняя Юлия Михальчик прокомментировала свой роман с музыкальным продюсером Александром Шульгиным. По словам артистки, ее нисколько не смущала и не пугала значительная разница в возрасте. Бывший муж Валерии был старше выпускницы «Фабрики звезд» на двадцать один год. Юлия заверила, что никогда не общалась со сверстниками. В первую очередь Александр Валерьевич был для Михальчик авторитетом в музыкальном плане, наставником и учителем.

По словам певицы, она пыталась уловить каждое его слово и разница в возрасте ощущалась только в том, что Александр мог оказать давление своим авторитетом. Шульгина эстрадная исполнительница слушала беспрекословно, каждое его слово воспринималось ею как закон.

Михальчик заявила, что не следила за историей, связанной с разводом композитора. Ее мало интересовало то, что писали в прессе о браке музыкального продюсера с Валерией.

«Я была им очарована. Были чувства благодарности и восхищения. Наверное, да, была влюблена», — отметила певица в интервью womanhit.ru.

По словам артистки, их отношения были непродолжительными. Несмотря на это, нашлись те, кто предположил, что своего сына Сашу она родила от Шульгина. Отцом первенца Юлии стал ее бывший муж Владимир Гоев.

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«Я была им очарована»: Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
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