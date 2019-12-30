Машина, квартира, дом: наследство Галины Волчек оценили в 50 миллионов рублей

Наследство Народной артистки СССР Галины Волчек, которое достанется ее сыну, режиссеру Денису Евстигнееву, оценили в 50 миллионов рублей. Довольно скромно, по меркам отечественного шоу-бизнеса, но для рядового зрителя это, конечно, огромные деньги.

Как сообщает «Комсомольская правда», в обозначенное наследство входят автомобиль Lexus LS500 стоимостью около 5 миллионов и квартира в Москве площадью в 75 квадратных метров, которая потянет на 30 миллионов. Однако в последние годы худрук «Современника» жила за городом — в закрытом коттеджном поселке в Одинцовском районе Подмосковья. Участок там ей подарил один приятель, являющийся крупным бизнесменом, когда у женщины были проблемы с жильем. Уютный дом на этой территории ей построили сын с невесткой, рядом лес и девственная природа. Сама земля оценивается в 5 миллионов, а здание на ней — в 10.

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Напомним, что кроме материальных благ наследник артистки получит еще и права на ее интеллектуальную собственность. Даже само имя Галины Волчек может быть брендом в театральных кругах и приносить доход, не говоря уже об архивах и мемуарах покойной, которые можно опубликовать.

Напомним, женщина умерла 26 декабря после продолжительной болезни. Ей было 86 лет. На прощание с ней пришли многие звезды шоу-бизнеса.