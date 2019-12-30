НОВОСТИ

Гарик Харламов презентовал музыкальный альбом Эдуарда Сурового

К выходу альбома приурочен и фильм, в котором снялись Кристина Асмус, Иван Ургант, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие артисты.

Гарик Харламов презентовал музыкальный альбом Эдуарда Сурового
гарик Харламов и его жена Кристина Асмус. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Один из самых известных персонажей Гарика Харламова – Эдуард Суровый, чьим голосом он поет по пятницам на сцене шоу Comedy Club, выпустил свой альбом под названием «И поэтому все так произошло…(Live)».

Теперь песни, которые стали хитами, можно послушать в iTunes. Всего в альбом вошло 42 трека в живом исполнении, среди них «Все, спи, жена», «Я хочу сибаса», «Яша лава», «Отца сало», а также много неизданных композиций.

Фото
Фото: предоставлено каналом ТНТ

Премьера музыкального альбома приурочена к выходу на ТНТ фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Сюжет кинокартины рассказывает якобы настоящую историю советского барда и поэта-песенника, который был вычеркнут из истории СССР из-за странного происшествия на музыкальном конкурсе в Брайтоне. В фильме снялись Дима Билан, Филипп Киркоров, Иван Ургант, Тимати, Максим Фадеев и Кристина Асмус.

Героиня фильма «Текст» и жена Гарика Харламова поддержала супруга в своем Инстаграм, опубликовав сообщение о премьере. По словам Асмус, лента обязательна к просмотру.

Гарик Харламов. Фото
Гарик Харламов. Фото: предоставлено каналом ТНТ

Фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» покажут на ТНТ в понедельник, 30 декабря, в 21.30.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик ХарламовДима БиланИван УргантКристина АсмусФилипп КиркоровЭдуард Суровый
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гарик Харламов презентовал музыкальный альбом Эдуарда Сурового
Интересно?
Поделись с друзьями: