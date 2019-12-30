Гарик Харламов презентовал музыкальный альбом Эдуарда Сурового

К выходу альбома приурочен и фильм, в котором снялись Кристина Асмус, Иван Ургант, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие артисты.

Один из самых известных персонажей Гарика Харламова – Эдуард Суровый, чьим голосом он поет по пятницам на сцене шоу Comedy Club, выпустил свой альбом под названием «И поэтому все так произошло…(Live)».

Теперь песни, которые стали хитами, можно послушать в iTunes. Всего в альбом вошло 42 трека в живом исполнении, среди них «Все, спи, жена», «Я хочу сибаса», «Яша лава», «Отца сало», а также много неизданных композиций.

Премьера музыкального альбома приурочена к выходу на ТНТ фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Сюжет кинокартины рассказывает якобы настоящую историю советского барда и поэта-песенника, который был вычеркнут из истории СССР из-за странного происшествия на музыкальном конкурсе в Брайтоне. В фильме снялись Дима Билан, Филипп Киркоров, Иван Ургант, Тимати, Максим Фадеев и Кристина Асмус.

Героиня фильма «Текст» и жена Гарика Харламова поддержала супруга в своем Инстаграм, опубликовав сообщение о премьере. По словам Асмус, лента обязательна к просмотру.

Фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» покажут на ТНТ в понедельник, 30 декабря, в 21.30.