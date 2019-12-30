Обнаженная и на единороге: Лобода показала новый клип

Певица Светлана Лобода решила порадовать своих фанатов перед самым Новым годом. Артистка во время фотосессии записала целый клип на композицию «Мира мало».

По сюжету Лобода сидит верхом на единороге в обворожительном и сияющем платье, которое оставляет полностью открытыми шикарные ноги певицы. Ближе к концу композиции вся одежда со Светланы исчезает и она поет уже полностью обнаженной, нежно прижимаясь к своему скакуну.

По словам певицы, таким образом она сделала своеобразный новогодний подарок для своих подписчиков. Эксклюзивная премьера клипа прошла только в Instagram, так что искать его на других сервисах смысла нет.

Многие поклонники остались в равной степени в восторге как от пения певицы, так и от ее физической формы, ну и, конечно же, женская половина комментаторов очень порадовалась присутствию единорога.