Победительница шоу «Ты супер!» получила ключи от двухкомнатной квартиры в Москве

Настя Симоганова призналась, что верит в новогодние чудеса, но такого не ожидала.

В субботу, 28 декабря, вручили ключи от первой квартиры победительнице суперсезона вокального шоу для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» Анастасии Симогановой.

Весной этого года 12-ти финалистам суперсезона международного вокального шоу телеканала НТВ в подарок достались двухкомнатные квартиры в Москве. Такой сюрприз участникам проекта преподнес предприниматель, поэт, меценат и учредитель благотворительного фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев.

Основанный им фонд приобрел 12 квартир в дар 12 финалистам шоу и помог в проведении конкурса. Стоявшие на сцене ребята не смогли сдержать слез радости, ведь многим еще вчера мечта о собственном доме казалась несбыточной.

Первой ключи от нового дома получила 18-летняя Анастасия Симоганова. Настя вышла в финал первого сезона «Ты супер!» и победила в суперсезоне шоу два года спустя. Теперь девушка будет жить в современной и комфортной квартире. Чтобы ребятам, лишенным родительского тепла и настоящего дома, было уютно в новых домах, застройщик не только постарался возвести объект в кратчайшие сроки, но и с особым трепетом обставлял будущее жилье юных вокалистов.