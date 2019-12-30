«Время ожидания чуда и тихой радости»: Безрукова поделилась впечатлениями от новогоднего праздника

Актриса вспомнила, какими чудесными были дни, в которых волшебство для нее творили мама и бабушка.

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова поделилась с читателями портала Teleprogramma.pro впечатлениями от грядущего праздника.

Как и все россияне, артистка ждет от знаменательной даты чудес и волшебства – таких же, какие для нее в детстве создавали мама и бабушка. Безрукова вспомнила, что часто слышала рассказы о том, как ее мама «записывалась в очередь, чтобы заполучить праздничную елку». Иногда родительницу в этой очереди сменяла бабушка, которая, по итогу, и приносила не всегда идеально ровную, но оттого не менее долгожданную елку.

Безрукова призналась, что Новый год для нее всегда время ожидания чуда, тихой радости и совместного приятного общения.

«Идут годы, мы взрослеем и превращаемся в «Снегурочек» для своих детей и внуков, но неизменно одно — желание порадовать, собраться с родными и дорогими людьми и провести время вместе. Все прекрасное — просто, главное найти для этого время. Мне от этого легче идти по жизни, я чувствую себя лучше и гармоничнее. Оказывается, очень просто быть волшебником для себя. Чего я вам и себе в наступающем году и желаю», — высказалась актриса.