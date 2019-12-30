НОВОСТИ

«Время ожидания чуда и тихой радости»: Безрукова поделилась впечатлениями от новогоднего праздника

Актриса вспомнила, какими чудесными были дни, в которых волшебство для нее творили мама и бабушка.

«Время ожидания чуда и тихой радости»: Безрукова поделилась впечатлениями от новогоднего праздника
Актриса Ирина Безрукова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова поделилась с читателями портала Teleprogramma.pro впечатлениями от грядущего праздника.

Как и все россияне, артистка ждет от знаменательной даты чудес и волшебства – таких же, какие для нее в детстве создавали мама и бабушка. Безрукова вспомнила, что часто слышала рассказы о том, как ее мама «записывалась в очередь, чтобы заполучить праздничную елку». Иногда родительницу в этой очереди сменяла бабушка, которая, по итогу, и приносила не всегда идеально ровную, но оттого не менее долгожданную елку.

Безрукова призналась, что Новый год для нее всегда время ожидания чуда, тихой радости и совместного приятного общения.

Актриса Ирина Безрукова. Фото
Актриса Ирина Безрукова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

«Идут годы, мы взрослеем и превращаемся в «Снегурочек» для своих детей и внуков, но неизменно одно — желание порадовать, собраться с родными и дорогими людьми и провести время вместе. Все прекрасное — просто, главное найти для этого время. Мне от этого легче идти по жизни, я чувствую себя лучше и гармоничнее. Оказывается, очень просто быть волшебником для себя. Чего я вам и себе в наступающем году и желаю», — высказалась актриса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Безрукова новостиИрина БезруковаНовый год
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Время ожидания чуда и тихой радости»: Безрукова поделилась впечатлениями от новогоднего праздника
Интересно?
Поделись с друзьями: