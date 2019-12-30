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Богомолов рассказал о встрече с Собчак в три ночи в аэропорту

Режиссер признался в любви своей второй половинке.

Богомолов рассказал о встрече с Собчак в три ночи в аэропорту
Богомолов не стал подводить итоги года/http://globallookpress.com/

Театральный режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что не собирается подводить итоги года. Как известно, в конце года многие звезды делятся, что у них получилось, а что не удалось осуществить. По словам режиссера, ему без разницы, какой год уходит и какой наступает.

При этом муж Ксении Собчак поделился интересным наблюдением.

«Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю», — заявил режиссер.

Также Константин Богомолов отметил, что все самое интересное в его жизни только начинается. Со своими поклонниками он пообещал встретиться уже после праздников.

Напомним, что в этом году Константин Богомолов женился на телеведущей и светской львице Ксении Собчак. Торжество получилось одним из самых ярких среди звезд. К примеру, в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, чем несколько смутили некоторых гостей свадебной церемонии.

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Богомолов рассказал о встрече с Собчак в три ночи в аэропорту
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