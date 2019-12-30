«Пусть собьют цену и купят эту халупу»: Басков собрался приобрести квартиру Киркорова

«Золотой голос России» Николай Басков во время записи «Песни года» заявил, что собирается выкупить квартиру поп-короля отечественной эстрады и своего друга Филиппа Киркорова.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы постановил выставить на торги квартиру Киркорова по иску латвийского банка ABLV Bank, которому поп-король задолжал 779 тысяч евро. Сам Киркоров заявлял, что ему нужно всего лишь продать несколько своих сценических костюмов, чтобы закрыть долг перед банком. Сумму он всерьез не воспринимает.

Надо отметить, что Басков не хотел, чтобы о его хитром ходе узнали журналисты. Однако акулам пера удалось подслушать его разговор с одним из помощников. Во время разговора Басков заявил, что необходимо найти какую-нибудь фирму, через которую можно будет выкупить квартиру поп-короля. Как сказал «золотой голос России», для него важно, чтобы в этой сделке его «уши не торчали».

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«Пусть собьют цену и выкупят эту халупу. Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос от злости потеряет», — заявил Николай Басков, слова которого приводит «Экспресс-газета».

Отметим, что Николай Басков и Филипп Киркоров дружат уже много лет. Они никогда не забывают поздравлять друг друга с днем рождения, часто ходят в гости друг к другу, а также вместе отправляются на отдых в жаркие страны. При этом известно, что звезды даже вместе снимаются в рекламных роликах.