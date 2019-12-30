НОВОСТИ

«Пусть собьют цену и купят эту халупу»: Басков собрался приобрести квартиру Киркорова

Для этого «золотой голос России» собирается привлечь подставных лиц.

«Пусть собьют цену и купят эту халупу»: Басков собрался приобрести квартиру Киркорова
Басков собрался купить квартиру Киркорова, выставленную на торги/http://globallookpress.com/

«Золотой голос России» Николай Басков во время записи «Песни года» заявил, что собирается выкупить квартиру поп-короля отечественной эстрады и своего друга Филиппа Киркорова.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы постановил выставить на торги квартиру Киркорова по иску латвийского банка ABLV Bank, которому поп-король задолжал 779 тысяч евро. Сам Киркоров заявлял, что ему нужно всего лишь продать несколько своих сценических костюмов, чтобы закрыть долг перед банком. Сумму он всерьез не воспринимает.

Надо отметить, что Басков не хотел, чтобы о его хитром ходе узнали журналисты. Однако акулам пера удалось подслушать его разговор с одним из помощников. Во время разговора Басков заявил, что необходимо найти какую-нибудь фирму, через которую можно будет выкупить квартиру поп-короля. Как сказал «золотой голос России», для него важно, чтобы в этой сделке его «уши не торчали».

«Пусть собьют цену и выкупят эту халупу. Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос от злости потеряет», — заявил Николай Басков, слова которого приводит «Экспресс-газета».

Отметим, что Николай Басков и Филипп Киркоров дружат уже много лет. Они никогда не забывают поздравлять друг друга с днем рождения, часто ходят в гости друг к другу, а также вместе отправляются на отдых в жаркие страны. При этом известно, что звезды даже вместе снимаются в рекламных роликах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Николай БасковНовости googleФилипп КиркоровФилипп Киркоров последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пусть собьют цену и купят эту халупу»: Басков собрался приобрести квартиру Киркорова
Интересно?
Поделись с друзьями: