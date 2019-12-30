НОВОСТИ

Сыгравшие декабристов в «Союзе спасения» актеры не смогли ответить на вопрос о своих персонажах

Павел Баршак и Ефим Петрунин подверглись жесткой критике в социальных сетях после участия в передаче «Кто хочет стать миллионером?».

Сыгравшие декабристов в «Союзе спасения» актеры не смогли ответить на вопрос о своих персонажах
Актеры Павел Баршак и Ефим Петрунин в студии Дмитрия Диброва. Фото: Ютуб

Исполнившие роли декабристов в отечественной исторической драме «Союз спасения» Павел Баршак и Ефим Петрунин подверглись жесткой критике в соцсетях. Причиной для обсуждений стал вопрос от Дмитрия Диброва на шоу «Кто хочет стать миллионером?»: артистов спросили, какой царь амнистировал оставшихся в живых декабристов. На то, чтобы Баршаку и Петрунину ответить на этот вопрос, потребовалось немало времени.

Спустя некоторое время актеры все же смогли назвать правильный вариант – Александр II. Однако зрителям передачи преодоление этой трудности показалось неубедительным. Люди стали писать, что актерам, которые воплощали персонажей в жизнь, этот вопрос должен был показаться очень легким. «Не позорьтесь», — написали некоторые россияне.

За Баршака и Петрунина поспешил вступиться режиссер «Союза спасения» Андрей Кравчук. Он подчеркнул, что работа артистов достаточно сложна, поэтому они не всегда могут охватить все нюансы. Что касается Баршака и Петрунина, то они, скорее всего, перенервничали, а при подготовке к съемкам делали акцент на характер собственных персонажей.

«Конечно, всегда хорошо, когда артист в контексте, ведь есть набор фактов, которые желательно, чтобы знал человек. Но очень много уходит в работе на изучение самого характера героя. Я думаю, это и волнение, и незнание. Думаю, они просто недоисследовали вопрос так глубоко, чтобы понять, как это происходило», — передает его слова «Подъем».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Союз спасения»декабристыДмитрий ДибровЕфим ПетрунинКто хочет стать миллионеромПавел Баршак
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сыгравшие декабристов в «Союзе спасения» актеры не смогли ответить на вопрос о своих персонажах
Интересно?
Поделись с друзьями: