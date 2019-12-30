Сыгравшие декабристов в «Союзе спасения» актеры не смогли ответить на вопрос о своих персонажах

Исполнившие роли декабристов в отечественной исторической драме «Союз спасения» Павел Баршак и Ефим Петрунин подверглись жесткой критике в соцсетях. Причиной для обсуждений стал вопрос от Дмитрия Диброва на шоу «Кто хочет стать миллионером?»: артистов спросили, какой царь амнистировал оставшихся в живых декабристов. На то, чтобы Баршаку и Петрунину ответить на этот вопрос, потребовалось немало времени.

Спустя некоторое время актеры все же смогли назвать правильный вариант – Александр II. Однако зрителям передачи преодоление этой трудности показалось неубедительным. Люди стали писать, что актерам, которые воплощали персонажей в жизнь, этот вопрос должен был показаться очень легким. «Не позорьтесь», — написали некоторые россияне.

За Баршака и Петрунина поспешил вступиться режиссер «Союза спасения» Андрей Кравчук. Он подчеркнул, что работа артистов достаточно сложна, поэтому они не всегда могут охватить все нюансы. Что касается Баршака и Петрунина, то они, скорее всего, перенервничали, а при подготовке к съемкам делали акцент на характер собственных персонажей.

«Конечно, всегда хорошо, когда артист в контексте, ведь есть набор фактов, которые желательно, чтобы знал человек. Но очень много уходит в работе на изучение самого характера героя. Я думаю, это и волнение, и незнание. Думаю, они просто недоисследовали вопрос так глубоко, чтобы понять, как это происходило», — передает его слова «Подъем».