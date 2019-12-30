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Сюткин пообещал публично разобраться со Шнуровым после шутки на «Вечернем Урганте»

Лидер «Ленинграда» позволил себе пошутить про возраст коллеги по «Голосу».

Сюткин пообещал публично разобраться со Шнуровым после шутки на «Вечернем Урганте»
Певец Валерий Сюткин. Фото: КП/Фролов Михаил

Музыкант Валерий Сюткин пообещал отомстить коллеге по «Голосу» Сергею Шнурову за острую шутку в его адрес в гостях у Ивана Урганта. Напомним, в пятничном выпуске «Вечернего Урганта» лидер «Ленинграда» пошутил, что все равно намерен одолеть Сюткина, даже несмотря на то, что последний – максимально положителен и его очень любит аудитория. Минусом же Сюткина Шнуров назвал «песок», который сыплется из коллеги, когда тот встает.

Изданию «Подъем» обиженный музыкант пообещал, что его месть будет публичной. Наставник «Голоса» отметил, что затаил «интеллигентное хамство», которое обязательно прозвучит в прямом эфире шоу.

Певец Валерий Сюткин. Фото
Певец Валерий Сюткин. Фото: КП/Фролов Михаил

«Конечно, не оставим без ответа. Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе. Это наши с Сережей отношения художественные, потому отвечать буду лично я, а не мои ученики. В жизни мы понимаем друг друга с полуслова. А вот в эфире двинем…» — отметил Валерий.

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Тэги:

Валерий СюткинВечерний УргантГолосИван УргантЛенинградСергей Шнуров
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Сюткин пообещал публично разобраться со Шнуровым после шутки на «Вечернем Урганте»
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