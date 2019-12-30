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«Я не думал о футболе, карьере»: Павел Мамаев подвел итоги года

Футболист хочет оставить все в прошлом и жить дальше.

«Я не думал о футболе, карьере»: Павел Мамаев подвел итоги года
Павел Мамаев. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

На дворе 30 декабря, а значит, пришло время звездам российского шоу-бизнеса подводить итоги года. Не остался в стороне и футболист Павел Мамаев, чей год вряд ли можно назвать успешным.

Спортсмен на радио «Комсомольская правда» поделился своими эмоциями и впечатлениями от последних 365 дней. Как рассказал Мамаев, этот год для него в целом был положительным. По словам спортсмена, жизнь — это череда ошибок и испытаний, и он все равно сделал шаг вперед, став немного опытнее. Футболиста также удивило количество негативно настроенных по отношению к нему людей. Он считает, что давно пора все забыть и двигаться дальше, обсуждать тут больше нечего.

Конкретных планов на будущее у Мамаева нет, пока он просто планирует получать удовольствие от жизни и играть в футбол. Также футболист очень доволен переходом в футбольную команду «Ростов», где к нему относятся с пониманием. Находясь в заключении, футболист в первую очередь переживал за свою семью, а карьера тогда отошла на второй план.

«Я не думал о футболе, карьере. Думал о жене, детях. Я понимал, что им тяжелее, они остались без мужа, без отца», — рассказал спортсмен.

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Итоги года 2019Комсомольская правдаПавел Мамаевфутбол
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«Я не думал о футболе, карьере»: Павел Мамаев подвел итоги года
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