«Уральские пельмени» потребовали с Нетиевского 200 млн рублей

Предварительное заседание по делу назначено на 19 февраля 2020 года.

Творческое объединение «Уральские пельмени» потребовало через своих представителей взыскать 200 миллионов рублей с компании «Идея Фикс Медиа». Она, напомним, принадлежит бывшему директору шоу Сергею Нетиевскому.

Как утверждают представители «Уральских пельменей», шоумен незаконно использовал товарный знак «Уральские пельмени». Также они хотят запретить бывшему товарищу использовать обозначения, сходные по степени смешения с этим товарным знаком. Первое заседание по этому делу стартует 19 февраля следующего года.

Отметим, что товарный знак, сходный с «Уральскими пельменями», Нетиевский зарегистрировал в 2015 году. Он продвигает под ним, в частности, одежду, компьютеры, компакт-диски, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Сергей Нетиевский покинул шоу «Уральские пельмени» в 2015 году. После этого у него обострились отношения со всеми участниками проекта, бывшими коллегами. Сам он утверждал, что просто перестал расти в коллективе. Его коллеги заявили, что он воровал общие деньги.

Суды между Нетиевским и «Уральскими пельменями» за интеллектуальную собственность длятся несколько лет. В прессе стороны часто бросаются друг в друга взаимными упреками.

Нетиевский, к примеру, ранее говорил, что он был тем самым клеем, благодаря которому популярный юмористический коллектив не распадался. После его ухода другие юмористы шоу стали «смотреть по сторонам».

Проект действительно за последнее время покинули сразу несколько звезд. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников ездит со своим шоу «Ваши пельмени» по стране. Юлия Михалкова занялась выпуском кулинарной передачи. С бывшими коллегами, правда, как она утверждает, у нее сохранились добрые отношения.