Максим Фадеев озвучил свою главную ошибку в работе с музыкантами

Как отметил продюсер, ему не приходилось никогда сотрудничать с по-настоящему творческими людьми.

Продюсер Максим Фадеев в беседе с ведущей проекта «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе назвал свою главную ошибку в работе с музыкантами в предыдущие годы. По его словам, ему никогда не приходилось работать с по-настоящему творческими людьми. Это, как он считает, было неправильно с его стороны.

«Почему я всегда брал артистов слабее, чем мог брать? Потому что мне казалось, что они в этом состоянии будут более благодарны», — сказал Максим Фадеев.

Продюсер отметил, что теперь на многие вещи смотрит по-другому. Он кардинально решил изменить стратегию своего лейбла. В будущем он будет работать только с «творцами». По его словам, он даже не будет заключать с ними контракты, потому что финансовая сторона не будет волновать ни его, ни его подопечных. Во главе угла будет стоять творчество, а не финансовые вопросы.

Сейчас, как сказал продюсер, его уже окружает команда «думающих людей». Они способны самостоятельно придумывать аранжировки для песен. Он просто будет помогать как мастер, у которого за плечами огромный жизненный опыт.