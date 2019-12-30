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Астролог предсказал Бузовой и Даве гармоничные отношения не без нюансов

Сергей Седашев считает, что у звездной пары блогеров может сложиться счастливое будущее.

Астролог предсказал Бузовой и Даве гармоничные отношения не без нюансов
Певица Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Астролог предсказал Ольге Бузовой и Даве гармоничное будущее не без нюансов. Недавно телеведущая официально объявила, что строит отношения с блогером Давидом Манукяном – в эфире «Плана Б» она призналась Тимуру Батрутдинову, что счастлива до дрожи.

Астролог Сергей Седашев рассказал журналистам, что на самом деле пара имеет вполне долгосрочные перспективы. Основой тому станет совместимость молодых людей в знаках Зодиака (Ольга, отметим, является Козерогом, Манукян – Рыбами). Седашев отметил, что Рыбы и Козероги способны формировать достаточно устойчивые союзы, потому что представители схожи энергетически. К тому же, Оля способна будет подавлять эмоциональные всплески Давида и стабилизировать их.

Певица Ольга Бузова. Фото
Певица Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Для Nation News специалист подметил, что гармония ждет пару не только в любви, но и в интимной жизни, а также в плане саморазвития. И Ольге, и Давиду свойственно влюбляться с первого взгляда. Важно также помнить, что общая совместимость не обходится без нюансов. Седашев подчеркнул, что пара может конфликтовать на бытовой почве. Астролог подметил, что эти вопросы нужно обсуждать и прорабатывать между собой, если мужчина и женщина хотят сохранить долгосрочные отношения.

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Бузова и ДаваБузова личная жизньДаваДавид МанукянОльга БузоваПлан Б
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Астролог предсказал Бузовой и Даве гармоничные отношения не без нюансов
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