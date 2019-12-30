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«Отрастила огромный зад»: Регина Тодоренко поделилась достижениями за 2019 год

Телезвезда потратила на благотворительность более миллиона рублей и записала два сезона проекта «Пятница с Региной».

«Отрастила огромный зад»: Регина Тодоренко поделилась достижениями за 2019 год
Регина Тодоренко. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

В конце года принято подводить итоги, вот и Регина Тодоренко не стала исключением из правил и в своем личном аккаунте в Instagram рассказала подписчикам, чем же ей запомнился 2019 год.

Телеведущая не стала ничего скрывать и начала с хорошего — ей удалось сначала похудеть на 18 килограммов, а после набрать пять. Также Тодоренко выпустила два сезона передачи «Пятница с Региной», провела на Бали съемки нового образовательного проекта, оказалась в списке Forbes, получила ТЭФИ, стала женщиной года по мнению издания Glamour, перевела на благотворительность более миллиона рублей, хотя о таком говорить не принято.

Также звезда побывала в семи странах и наконец-то смогла довести отношения с мужем, Владом Топаловым, до идеала.

«В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад», — не стесняясь и со смехом рассказала Тодоренко всем своим подписчикам.

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«Отрастила огромный зад»: Регина Тодоренко поделилась достижениями за 2019 год
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