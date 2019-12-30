За несколько дней до смерти Галина Волчек общалась с шаманом

Также известно, что Волчек при жизни верила в астрологию.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек перед смертью сдружилась с бурятским шаманом Дольганом Лиджиевым.

Незадолго до смерти Волчек в Instagram Лиджиева появился совместный снимок с выдающим режиссером. Также на кадре можно увидеть давнюю подругу Волчек, поэтессу Ларису Рубальскую, и телеведущего Максима Галкина. Как известно, Волчек часто приезжала к детям Галкина и Пугачевой Гарри и Лизе. Они считали ее своей бабушкой.

Отметим, что Волчек страдала от заболеваний опорно-двигательного аппарата, также у нее была межпозвоночная грыжа. Из-за этого в последнее время она передвигалась в инвалидном кресле.

больше по теме В Сети появился снимок Галины Волчек за неделю до смерти Кадр опубликовала поэтесса и близкая подруга режиссера Лариса Рубальская.

Про шамана крайне мало информации. Он работает с известными людьми, практикует иглоукалывание. Также известно, что Волчек при жизни верила в астрологию.

Она назначала премьеры только на благоприятные дни и даже меняла шелковую подкладку берета с черной на белую, согласно астрологическим рекомендациям.

Добавим, что астрологам она стала верить после того, как ее бывший муж актер Евгений Евстигнеев полетел на операцию в Лондон. Волчек решила узнать у астролога, как будут развиваться события. Тот отметил, что никакой операции не будет.

И действительно в лондонском госпитале в далеком 1992 году у актера остановилось сердце, сообщает «Комсомольская правда».

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