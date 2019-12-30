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Фильм «Холоп» обогнал в прокате «Союз спасения»

За минувший уикенд кинолента собрала свыше 300 млн рублей.

Фильм «Холоп» обогнал в прокате «Союз спасения»
Кадр из фильма"Холоп". Милош Бикович в роли Гриши

Комедийная картина «Холоп» Клима Шипенко возглавила российский кинопрокат. С 26-го по 29-е декабря лента собрала 315,5 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович и Александра Бортич. По сюжету бестолкового парня Гришу его отец отправляет в деревню на перевоспитание. В поселении полностью воссоздается атмосфера прошлых лет для того, чтобы убедить парня, что он попал в прошлое – в царскую Россию. Здесь представитель «золотой молодежи» становится холопом. Парень постоянно попадает в забавные ситуации, веселя публику.

На втором месте по отечественным кассовым сборам оказалась мелодрама Андрея Кравчука «Союз спасения». Фильм повествует о восстании декабристов 1825 года. Он был высоко оценен министром культуры Владимиром Мединским. Глава Минкульта даже рекомендовал внести ленту в школьную программу. Эта картина собрала 126,8 млн рублей.

Третье место досталось заключительному эпизоду киносаги «Звездные войны» — «Скайуокер. Восход». Лента заработала на российском кинопрокате 97,3 млн рублей.

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Фильм «Холоп» обогнал в прокате «Союз спасения»
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