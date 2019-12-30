Создатель «Ведьмака» стал самым популярным автором на Amazon

Пока телевизионная адаптация книг о приключениях ведьмака Геральта из Ривии бьет рекорды, немного славы досталось и создателю персонажа, писателю Анджею Сапковскому.

Вполне предсказуемо, что зрители, которым понравился первый сезон сериала, поспешат узнать продолжение истории из книг. Благодаря этому создатель «Ведьмака» занял первое место в списке популярных авторов на Amazon. Он сумел обойти Джоану Роулинг и ее «Гарри Поттера», Стивена Кинга, да и вообще всех популярных писателей как настоящего, так и прошлого. Стоит отметить, что до выхода сериала автору не удавалось достичь такой популярности.

Нельзя не напомнить, что Анджей Сапковский весьма хвалил сериал от Netflix, а вот с создателями компьютерных игр по вселенной «Ведьмака» у него постоянно какие-то конфликты. Изначально он продал компании CD Projekt RED права на персонажа за несколько тысяч долларов, отказавшись от процента от выручки, заявив, что деньги нужны ему «здесь и сейчас». Тогда он не верил в успех игр, но после того, как они стали невероятно популярными, автор решил судиться и получить максимум денег.