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Создатель «Ведьмака» стал самым популярным автором на Amazon

На волне успешности сериала Анджей Сапковский сумел обойти даже Джоану Роулинг.

Создатель «Ведьмака» стал самым популярным автором на Amazon
Генри Кавилл, исполнитель роли Ведьмака. Фото: Aleksander Majdanski via www.ima/www.imago-images.de

Пока телевизионная адаптация книг о приключениях ведьмака Геральта из Ривии бьет рекорды, немного славы досталось и создателю персонажа, писателю Анджею Сапковскому.

Вполне предсказуемо, что зрители, которым понравился первый сезон сериала, поспешат узнать продолжение истории из книг. Благодаря этому создатель «Ведьмака» занял первое место в списке популярных авторов на Amazon. Он сумел обойти Джоану Роулинг и ее «Гарри Поттера», Стивена Кинга, да и вообще всех популярных писателей как настоящего, так и прошлого. Стоит отметить, что до выхода сериала автору не удавалось достичь такой популярности.

Нельзя не напомнить, что Анджей Сапковский весьма хвалил сериал от Netflix, а вот с создателями компьютерных игр по вселенной «Ведьмака» у него постоянно какие-то конфликты. Изначально он продал компании CD Projekt RED права на персонажа за несколько тысяч долларов, отказавшись от процента от выручки, заявив, что деньги нужны ему «здесь и сейчас». Тогда он не верил в успех игр, но после того, как они стали невероятно популярными, автор решил судиться и получить максимум денег.

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Тэги:

"Ведьмак"AmazonАнджей Сапковский
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Создатель «Ведьмака» стал самым популярным автором на Amazon
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