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Дочь Волочковой не дружит с ее новым бойфрендом

Как сказала танцовщица, Ариадна всегда ревностно относилась к мужчинам, которые появляются в ее доме.

Дочь Волочковой не дружит с ее новым бойфрендом
Дочь Волочковой не дружит с ее бойфрендом/https://www.instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее дочь Ариадна, которая появилась на свет от гражданского брака с бизнесменом Игорем Вдовиным, не одобрила ее нового бойфренда. В то же время танцовщица не делает из этого трагедии. Дело в том, что девочка всегда ревностно относилась к мужчинам, которые появлялись в жизни ее звездной матери.

«Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся рядом со мной. Я думаю, что такая история касается многих людей, потому что дети хотят, чтобы родители принадлежали только им», — заявила Анастасия Волочкова.

Кстати, сейчас балерина отправилась отдыхать в Таиланд с новым избранником. Дочь с собой она брать не стала. Девочка живет в доме Игоря Вдовина, у которого также появилась новая женщина в жизни.

Волочкова не расстраивается, что редко видит своего ребенка. По ее словам, раньше бизнесмен вообще виделся с Ариадной раз в полгода, поэтому сейчас отрабатывает, так сказать, за все предыдущие годы. С девочкой, по признанию танцовщицы, они видятся только на ее выступлениях и репетициях.

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Анастасия ВолочковаАриадна ВолочковаИгорь ВдовинНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"
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Дочь Волочковой не дружит с ее новым бойфрендом
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