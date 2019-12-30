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«Не будем хайпить»: Боярский вновь попался на неправильной парковке

Михаил Сергеевич засветился на камерах видеонаблюдения.

«Не будем хайпить»: Боярский вновь попался на неправильной парковке
Михаил Боярский Фото Global look press.

Только-только имя Михаила Боярского стало исчезать из прессы в связи с его странным поведением на дорогах Северной столицы, но не тут-то было! На сей раз Telegram-канал «Мегаполис. Санкт-Петербург» опубликовал снимок народного артиста, в очередной раз засветившегося с неправильной парковкой.

При этом канал призвал публику: «Давайте поздравим Михаила Сергеевича с юбилеем и не будем сильно хайпить на его очередной странной парковке».

Боярский. Фото
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«Мерседес» артиста вновь попал в камеры видеонаблюдения на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Напомним, в сентябре Боярский припарковал авто на встречной полосе примерно в этом же месте. Тогда его супруга заверила прессу, что актеру стало плохо, и он спешил в аптеку за лекарствами.

Сам же Михаил Сергеевич довольно резко отреагировал на сообщения в СМИ о своем поведении на дорогах. Позже он сравнил журналистов с паразитами, давящими прыщи у знаменитых людей. Любимец публики уверен, что акулы пера должны больше замечать позитива, а на плохое – закрывать глаза.

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«Не будем хайпить»: Боярский вновь попался на неправильной парковке
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