«Не будем хайпить»: Боярский вновь попался на неправильной парковке

Только-только имя Михаила Боярского стало исчезать из прессы в связи с его странным поведением на дорогах Северной столицы, но не тут-то было! На сей раз Telegram-канал «Мегаполис. Санкт-Петербург» опубликовал снимок народного артиста, в очередной раз засветившегося с неправильной парковкой.

больше по теме Боярский сравнил журналистов с паразитами, давящими прыщи Актер устал от постоянного смакования в СМИ его проблем.

При этом канал призвал публику: «Давайте поздравим Михаила Сергеевича с юбилеем и не будем сильно хайпить на его очередной странной парковке».

«Мерседес» артиста вновь попал в камеры видеонаблюдения на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Напомним, в сентябре Боярский припарковал авто на встречной полосе примерно в этом же месте. Тогда его супруга заверила прессу, что актеру стало плохо, и он спешил в аптеку за лекарствами.

Сам же Михаил Сергеевич довольно резко отреагировал на сообщения в СМИ о своем поведении на дорогах. Позже он сравнил журналистов с паразитами, давящими прыщи у знаменитых людей. Любимец публики уверен, что акулы пера должны больше замечать позитива, а на плохое – закрывать глаза.