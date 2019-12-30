«Некогда в туалет сходить, не то что поесть»: Половцев рассказал о детях от молодой жены

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о воспитании своих детей. Как известно, молодая супруга, которая младше его на 22 года, Эсана Муратов,а три года назад родила ему сына Андрея, а два года назад — дочь Яну. Все свободное время актер проводит с наследниками.

«Некогда в туалет сходить, не то что поесть. Приходишь домой после работы — язык на плече, но когда выбегают дети с криками: «Папа!», то все заботы забываются. Когда меня нет дома, дочь и сын играют поодиночке, но только я прихожу, так сразу объединяются. Я чувствую себя по-другому около них», — сказал актер.

Отметим, что от предыдущей супруги актрисы Юлии Соболевской у Александра Половцева есть сын Степан. Ему сейчас 28 лет. Не так давно он сделал актера дедом. На свет появился мальчик, которого родители назвали Эрик.

«Сын с женой снимают квартиру. Хотят всего добиться сами, помощи не просят. Степа работает в проектах моей бывшей жены. Знаю, что он и художник по свету, и помощник оператора. А еще он у нас музыкант», — сказал актер.

Половцев очень сожалеет, что закончилась работа над сериалом «Улицы разбитых фонарей». Этому проекту он отдал 23 года своей жизни, отработав от звонка до звонка. «Проект очень долго продержался. Хочу, чтобы внук и дети подросли и посмотрели сериал. Новый год буду отмечать с родными. Хочу пожелать всем в Новом году здоровья, счастья и терпения», — сказал актер.