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Рыжаков, Неелова и другие: назвали возможных преемников Галины Волчек

Свою версию высказала журналистка и светская львица Божена Рынска.

Рыжаков, Неелова и другие: назвали возможных преемников Галины Волчек
Галина Волчек. Фото Global look press

26 декабря ушла из жизни режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Перед смертью она не назвала своего преемника, поэтому люди пока строят догадки. В Telegram-канале «НеБожена», который, по некоторым данным, ведет известная журналистка и светская львица Божена Рынска, были названы имена людей, которые смогут заменить Галину Волчек.

В их числе оказались Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Виктор Рыжаков, Сергей Газаров или Марина Неелова. Telegram-канал утверждает, что к уходу художественного руководителя театра на самом деле готовились давно и вскоре среди актеров развернется настоящая битва за место.

Среди реальных претендентов на кресло – Гармаш, Хаматова, Рыжаков. Нееелову, по мнению Рынски будут упоминать исключительно, чтобы дополнить картину.

Самая реальная кандидатура на пост – Рыжаков. Как утверждает источник, он много общался с Галиной Беровной, особенно в последнее время. И именно ему она доверила постановку премьеры.

«В качестве худрука «Современника» его поддерживают Миронов, Хаматова, Калягин, Урин (!), Пересильд, оба Верника, Бурковский, Могучий, Ревякина», — заявила Рынска.

Отметим, что Виктору Рыжакову 59 лет, но его при этом относят к поколению молодых театралов. Свыше пяти лет он успешно руководит Центром Мейерхольда, преподает в Школе-студии МХАТ, имеет мхатовский значок от Табакова — 20 лет службы.

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Рыжаков, Неелова и другие: назвали возможных преемников Галины Волчек
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