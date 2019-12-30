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«Почему меня так мало?»: Пугачева предъявила претензию Пескову

Актер до сих пор под впечатлением от первой встречи с Примадонной.

«Почему меня так мало?»: Пугачева предъявила претензию Пескову
Алла Пугачева Фото Global Look Press КП.

Актер пародийного жанра Александр Песков поделился с КП воспоминаниями о первой встрече с Аллой Пугачевой. Они оказались незабываемыми.

Это произошло в Ялте в 1995 году. Во время концерта артист почувствовал небольшой переполох в зале, а когда зашел за кулисы ему сообщили: «Она приехала». А также попросили отыграть «помягче». Имени не назвали, видимо, посчитали, что артист сам догадался. Однако он оказался не столь сообразительным и изобразил Пугачеву по полной. Этот этюд помнят многие – изображая Примадонну, артист старательно косолапит ноги и неуклюже спускается в зал, выпячивая ягодицы.

Закончив концерт, довольный артист пришел в гримерку, открыл бутылку шампанского и уже был готов расслабиться, как открылась дверь и на пороге появилась Алла Борисовна. У Пескова просто челюсть отвисла. В руках у Пугачевой был огромный букет (позже выяснилось, что Киркоров скупил все цветы в округе), она кинула его на пол и сказала: «Песков, это тебе». Это было первое, что произнесла звезда. И слова врезались в память актера на всю жизнь.

С перепугу Песков забыл предложить певице стул и минут 40 они разговаривали стоя. Уходя Пугачева заявила: «А почему меня так мало? Ты уж подумай». И артист подумал, создав спектакль «Арлекин», в котором Алла Борисовна выступила прототипом.

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«Почему меня так мало?»: Пугачева предъявила претензию Пескову
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