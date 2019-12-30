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Александр Рогов впервые показал свою гигантскую гардеробную

Поверьте, в ней есть, где развернуться моднику.

Александр Рогов впервые показал свою гигантскую гардеробную
Александр Рогов. Кадр из программы "Рогов в городе"

В новогоднем выпуске шоу «Рогов в городе» его ведущий Александр Рогов сделал подарок своим любимым телезрителям – отреагировал на их многочисленные просьбы и продемонстрировал свою гардеробную. Знаменитый эксперт моды уделил своим вещам отдельную комнату.

Она оказалась весьма вместительной, однако вовсе не гламурной, можно сказать, мужской. В ней нет идеального порядка и визуального лоска. Но видно, что стилист постарался все разместить удобно: рубашки развешаны по цветам, обувь стоил отдельно, сумки – отдельно.

Александр Рогов. Кадр из программы "Рогов в городе". Фото
Александр Рогов. Кадр из программы «Рогов в городе»

Кстати, любая модница может позавидовать такому количеству сумок на полках. Только в объектив камеры их попало штук 30. Заметно, что эксперт моды обладает определенными пристрастиями. Например, рубашек в черно-красную клетку у него не менее 3 штук, на вешалках также видно много серых пиджаков и черных футболок.

И о самом Александре с утра. В это время суток знаменитый стилист выглядит, как обычный заспанный российский мужичок.

А вам он каким больше нравится: гламурным или обычным?

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Александр РоговЗвездный стильмода и стильстилистстилисты
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Александр Рогов впервые показал свою гигантскую гардеробную
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