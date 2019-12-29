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Григорий Антипенко женился на матери своего четвертого сына

Звезда сериала «Не родись красивой» не раскрывает личность избранницы.

Григорий Антипенко женился на матери своего четвертого сына
Антипенко женился в третий раз/http://globallookpress.com/

Актер Григорий Антипенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ подтвердил, что женился на матери своего четвертого ребенка. У них с девушкой официальный брак. Минувшим летом она родила ему сына Афанасия. Для актера это четвертый ребенок. У него рождаются исключительно сыновья. От первой жены Елены сын Александр. Двое сыновей от актрисы Юлии Такшиной — Иван и Федор.

«У меня официальный брак. Есть штамп в паспорте. Кто моя жена? Это не обсуждается. Я не афиширую личную жизнь. Было время, когда об этом разговаривал, давал интервью. Но сейчас этот жизненный этап пройден», — сказал актер.

Как отметил Антипенко, все свое свободное время он уделяет детям. «Сыновья — мое счастье. С каждым ребенком все больше уверенности в завтрашнем дне. Знаю, что все будет хорошо», — заявил актер.

Любопытно, что с бывшей женой Юлией Такшиной он в прекрасных отношениях. Он отметил, что они даже отдыхать ездят вместе. Все-таки общие дети многое значат. «Мы поддерживаем человеческие отношения», — кратко заметил Антипенко.

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Григорий АнтипенкоНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Юлия Такшина
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Григорий Антипенко женился на матери своего четвертого сына
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